„Ich mag mich so, wie ich bin“ : Fitness-Influencerin Sophia Thiel zeigt ihre neue Figur beim Eisbaden

Düsseldorf Vergangene Woche hat sich Sophia Thiel überraschend nach einer zweijährigen Auszeit zurückgemeldet. Nun zeigt sich die Fitness-Influencerin in einem Video beim Eisbaden. Darin sieht sie ganz anders aus als früher.

Doch die 25-Jährige fühlt sich sehr wohl in ihrem neuen Körper und sagt selbstbewusst in ihrem Video: „Wisst ihr, ob ihr‘s verstehen könnt oder nicht: Ich mag mich so, wie ich bin. Es hat wirklich lange dauert, dass ich meinen Körper und mich so akzeptieren kann. Das war für mich einfach ein zu langes Versteckspiel und Angst davor, was andere von mir halten.“