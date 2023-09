Phänomen Sologamie Selena Gomez hat sich selbst geheiratet

Auch andere Prominente haben den Schritt zur Ehe mit sich selbst gewagt. So steckte sich Topmodel Adriana Lima (42) schon 2017 einen Ring an den Finger. Kurz zuvor hatte sie sich von ihren Ehemann Marko Jarić getrennt. "Der Ring ist symbolisch, ich verspreche mich damit mir selbst und meinem Glück und ich bin mit mir verheiratet“, so Lima. Und auch Sarah Jessica Parker gab sich als Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ selbst das Ja-Wort.