„Ein Land, in dem für immer Frühling ist“ Frühlings-Song geht auf Tiktok viral

„Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist. Hier gibt es Kaviar und Hummer im Überfluss“ singt die Musikerin Soffie auf Tiktok – und trifft damit anscheinend einen Nerv. 3,2 Millionen Aufrufe hat ihr Song auf der Plattform, 1,5 Millionen sind es auf Instagram. Darin besingt sie eine Utopie, in der niemand hungern muss und jeder einen Platz am Tisch hat. „Rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr. Alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer.“ Das Video, gut eine halbe Minute lang, ist zu Zeiten der Demonstrationen gegen die AfD für viele so etwas wie eine Hymne gegen Rechts geworden.