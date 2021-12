„Da gibt es Kekse, da wird gesungen“ : Otto Waalkes feiert Weihnachten gern wie früher

Hamburg/Berlin Wie sieht das Fest der Liebe bei dem Komiker aus? Mag er es lieber besinnlich oder sind Weihnachtstraditionen nicht sein Ding? Die Familie spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, sagt der Ostfriese.

Der Starkomiker Otto Waalkes (73, „Catweazle“) liebt es zu Weihnachten familiär und gemütlich. „Ich gehe zu Weihnachten sehr gern zu meiner Familie in Ostfriesland. Da lebt mein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern – und wir feiern in Gedenken an unsere Eltern dieses Fest ganz traditionell“, sagte Waalkes der Deutschen Presse-Agentur. Der gebürtige Emder, der seit Jahrzehnten in Hamburg zuhause ist, erzählte auch, wie das aussieht: „Da gibt es Kekse, da wird gesungen, um 18 Uhr ist Bescherung und so weiter. Das wird immer beibehalten.“