So feiern die Royals Weihnachten

Bei der Queen in Großbritannien ist schon am 24. Dezember Bescherung - ein für die Briten höchst ungewöhnlicher Brauch. Dort gibt es üblicherweise erst am ersten Weihnachtstag Geschenke. Die Royals haben die Bescherung am Heiligabend von ihren deutschen Vorfahren übernommen - die britische Boulevardpresse verleitet das immer wieder zu Sticheleien.