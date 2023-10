Fans werfen Rosen und Unterwäsche Helene Fischer beendet „Rausch“-Tournee mit emotionalem Abschied

Ganze 70 Konzerte in drei Ländern absolvierten Schlagersängerin Helene Fischer (39) und ihre Crew im Rahmen der „Rausch“-Tournee. Am 8. Oktober endete der Konzertmarathon mit einem Auftritt in Frankfurt, bei dem die Fans ihren Star noch einmal gebührend feierten. Nachdem Veranstalter Marek Lieberberg der Sängerin einen Straß roter Rosen überreichte, initiierte ihr Team eine Laola-Welle durch die Frankfurter Festhalle. Schon vorher hatten Fans die Location mit bunten Klebepunkten in Regenbogenfarben erstrahlen lassen.