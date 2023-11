Schluss mit Cannabis US-Rapper Snoop Dogg will das Rauchen aufgeben

Der nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Marihuana-Vorliebe bekannte US-Rapper Snoop Dogg will nach eigenen Angaben das Rauchen aufgeben. „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt“, erklärte der Musiker am Donnerstag auf seinen Onlineplattformen. Ob er damit das Rauchen allgemein oder konkret das Kiffen meinte, ging aus der Ankündigung zunächst nicht hervor, bekannt ist jedoch, dass der US-Rapper täglich bis zu 81 sogenannte Blunts rauchte, in Zigarrenpapier eingerolltes Cannabis – ohne zugefügten Tabak, so wie in Europa bei Joints üblich.