Fanta 4 brechen Konzert ab : Smudo äußert sich nach seiner Verletzung in Bonn

Rapper Smudo (Archiv). Foto: dpa/Markus Scholz

Düsseldorf Rapper Smudo muss erst einmal pausieren. Bei einem Konzert in Bonn verletzte er sich auf der Bühne. Ein Auftritt in Osnabrück muss verschoben werden. Auf Instagram wandte sich Smudo nun an seine Fans.

„Gibt schlechtere Orte, sich die Patellasehne durchzuspringen als auf Tourabschluss on Stage“, schrieb Smudo am Samstagabend auf seinem Instagram-Kanal. Dazu bedankte er sich „für die rührenden Genesungswünsche“. Zuvor hatte die Band mitgeteilt, dass bei Smudo eine Sehne am Knie gerissen sei.

Die Operation sei gut verlaufen und die „Stimmung“ sei gut, schrieb der 54-jährige Rapper weiter. Für sechs Wochen brauche er nun eine Schiene. Er bat zudem um Entschuldigung für die Verschiebung der Show in Osnabrück. Diese hätte am Samstag stattfinden sollen.

„Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit“, teilte die auch Fanta 4 genannte Hip-Hop-Gruppe auf Facebook mit. „Gute Besserung Smudo!“

Smudo, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, wohnt seit Jahrzehnten in Hamburg. Er sei im Zugabe-Teil des bis dahin fast zweistündigen Konzerts auf der Hofgartenwiese vor der Bonner Universität unglücklich gestürzt, teilte der Konzertveranstalter mit.

Vorher hätten die vier Rapper ein von 14.000 Zuschauern euphorisch gefeiertes Konzert geliefert. Die Fantastischen Vier („Die Da!?!“) gelten als Wegbereiter des deutschen Sprechgesangs, 1989 gab die Band ihr erstes Konzert unter diesem Namen.

(hebu/dpa)