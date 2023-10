Smith-Ehefrau Jada Pinkett Smith Seit 2016 leben sie „völlig getrennte Leben“

In der Öffentlichkeit treten Hollywood-Star Will Smith (55, „King Richard“) und seine Frau Jada Pinkett Smith (52, „Bad Moms“) als Paar auf. Doch nun enthüllte die Schauspielerin in einem Fernsehinterview, dass die Eheleute bereits seit 2016 „völlig getrennte Leben“ führen. Der Sender NBC veröffentlichte am Mittwoch Ausschnitte aus dem Interview, das am Freitag ausgestrahlt werden soll. Pinkett Smith bringt am 17. Oktober ihre Memoiren unter dem Titel „Worthy“ heraus.