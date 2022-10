„Unangemeldet und ohne Einladung“ : Sketchers wirft Rapper Kanye West aus Hauptsitz raus

Manhattan Beach Der Rapper Kanye West ist aus dem Hauptsitz des Sportbekleidungsherstellers Sketchers geworfen worden. Wegen unter anderem antisemitischer Aussagen hatten bereits mehrere Unternehmen ihre Verbindungen zu ihm gekappt.

Ye sei am Mittwoch „unangemeldet und ohne Einladung“ in der Sketchers-Zentrale in Manhattan Beach erschienen und von zwei Mitarbeitern mit seiner Begleitung hinaus eskortiert worden, weil er unautorisiert gefilmt habe, teilte das Unternehmen mit. Sketchers habe nicht die Absicht, mit Ye zusammenzuarbeiten.