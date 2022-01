Oscargewinner : Schauspiel-Legende Sidney Poitier im Alter von 94 Jahren gestorben

Schauspieler Sidney Poitier auf einer Veranstaltung 2014. Foto: AFP/VALERIE MACON

Los Angeles Er war der erste schwarze Schauspieler, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller bekam. Daneben engagierte er sich politisch und war als Diplomat tätig.

Der legendäre Hollywood-Schauspieler Sidney Poitier ist tot. Der erste schwarze Schauspieler der Geschichte, der einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewann, starb im Alter von 94 Jahren, wie der Vize-Regierungschef der Bahamas, Chester Cooper, am Freitag mitteilte. Poitier war mit Filmen wie "Flucht in Ketten", "Lilien auf dem Felde" und "In der Hitze der Nacht" der erste afroamerikanische Superstar in Hollywood.

Laut dem irischen Irish Mirror wurde der Tod Poitiers vom Außenminister der Bahamas bestätigt. Poitier selbst war von 1997 bis 2007 Botschafter der Bahamas in Japan.

Bereits 1974 wurde ihm für seine schauspielerischen Verdienste der Titel „Sir“ verliehen. Poitier besaß neben der US-amerikanischen auch die Staatsbürgerschaft der Bahamas.

Poitier wurde 1927 in Miami im US-Bundesstaat Florida geboren. Seine Eltern - arme Tomatenzüchter - stammten aber von den Bahamas, wo er auch aufwuchs. Mit 15 Jahre zog Poitier zu seinem älteren Bruder nach Florida, später dann nach New York, wo er sich zunächst mit kleinen Jobs durchschlug. Nach Erfolgen am Broadway zog er nach Hollywood - und hatte dort bald großen Erfolg.

Für "Flucht in Ketten" erhielt er seine erste Oscar-Nominierung, für "Lilien auf dem Felde" gewann er im Jahr 1964 die begehrte Goldstatue schließlich. Nie zuvor war ein schwarzer Schauspieler mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller geehrt worden. Poitier bekam den Oscar in einer Zeit, als Schwarzen in den USA noch viele elementare Rechte verwehrt wurden und vielerorts ein erdrückender Rassismus herrschte.

(mabu/afp)