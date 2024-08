24-Jähriger in Heilbronn verurteilt 2700 Euro Strafe für Lügen über Sex mit Shania Geiss

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, auf seinem Instagram-Account, dem rund 500.000 Menschen folgten, einen gefälschten Chatverlauf hochgeladen zu haben, aus dem hervorgehen sollte, er habe mit Geiss in einem Club in Kitzbühel Sex gehabt. Dabei sei ihm bewusst gewesen, dass es weder an diesem Tag noch zu einem anderen Zeitpunkt ein Treffen zwischen den beiden gegeben habe - und schon gar nicht ein Treffen mit sexuellen Handlungen, sagte der Staatsanwalt, der von einer „Lügengeschichte“ sprach.