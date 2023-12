Nach Steuerprozess Popstar Shakira wird in Heimatstadt mit Statue geehrt

Die kolumbianische Latin-Pop-Sängerin Shakira ist in ihrer Heimatstadt Barranquilla mit einer sechseinhalb Meter hohen Statue geehrt worden. Die Statue aus Bronze und Aluminium wurde am Dienstag im Beisein von Shakiras Eltern William Mebarak and Nidia Ripoll in der Karibikstadt im Norden Kolumbiens feierlich enthüllt.