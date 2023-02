Pop-Star Shakira „Meine Songs sind besser als ein Besuch beim Psychologen“

„Meine Lieder sind die beste Therapie. Sie sind effektiver als ein Besuch beim Psychologen“, sagte die 46-Jährige in einem in der Nacht auf Dienstag ausgestrahlten Interview des mexikanischen Fernsehsenders Televisa. Ihre beiden jüngsten Songs „Music Session #53“ mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap und „TQG“ mit der kolumbianischen Reggaeton-Sängerin Karol G wurden von vielen als Abrechnung mit ihrem Ex interpretiert.