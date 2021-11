„People“-Magazin : Paul Rudd ist der „Sexiest Man Alive“ 2021

Los Angeles Jährlich vergibt das „People“-Magazin den Titel „Sexiest Man Alive“. Erster Preisträger war Mel Gibson, zuletzt war Schauspieler Michael B. Jordan ausgezeichnet worden. Jetzt bekommt Marvel-Star Paul Rudd den Titel.

Dass „People“ in diesem Jahr Rudd kürt, wurde am Dienstagabend in der „The Late Show mit Stephen Colbert“ bekanntgegeben. Das aktuelle „People“-Magazin erscheint am Freitag.