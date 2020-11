Wahl des People-Magazins : Schauspieler Michael B. Jordan ist der„Sexiest Man Alive“

Los Angeles Der Schauspieler Michael B. Jordan ist vom US-Magazin „People“ zum „Sexiest Man Alive“ gewählt worden. Der Schauspieler ist unter anderem aus den Filmen „Fruitvale Station“ und „Black Panther“ bekannt.

Das US-Magazin „People“ hat einmal mehr einen „Sexiest Man Alive“ ausgewählt. In diesem Jahr ist es der Schauspieler Michael B. Jordan, der für seine Darstellung in „Fruitvale Station“, „Creed“ und „Black Panther“ bekannt ist, wie am Dienstagabend (Ortszeit) in der Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ des Senders ABC enthüllt wurde. Die Ehrung sei ein „cooles Gefühl“, wird der 33-jährige Jordan von dem Magazin in dessen Ausgabe zitiert, die am Freitag erscheinen soll.