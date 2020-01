Wegen Preis für ägyptischen Machthaber : Judith Rakers und Roland Kaiser drohen mit Absage ihres Moderationsjobs beim Semperopernball

Dresden Der Dresdner Semperopernball steht massiv in der Kritik. Grund ist die Verleihung eines Ordens an den ägytpischen Präsidenten. „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers soll die Veranstaltung eigentlich moderieren, erwägt aber eine Absage.

Empörung, Irritationen und eine Entschuldigung: Die umstrittene Verleihung des St.-Georgs-Ordens des Dresdner Semperopernballs an Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am Sonntag hat für Proteste auf breiter Front gesorgt. Am Dienstagabend teilte Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey mit: „Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler.“ Frey hatte in der Vergangenheit schon mit einer anderen umstrittenen Entscheidung Schlagzeilen gemacht: 2009 war Russlands Präsident Wladimir Putin Ballgast und Preisträger.