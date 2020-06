In Corona-Isolation auf Schloss Windsor : Seltenes Foto mit Queen zum 99. Geburtstag von Prinz Philip

London In der Abgeschiedenheit von Schloss Windsor hat Prince Philip am Mittwoch seinen 99. Geburtstag gefeiert. Der Buckingham-Palast veröffentlichte zu dem Anlass ein aktuelles Foto von Philip und Queen Elizabeth II.

Ihren 94. Geburtstag hatte die Monarchin im April ebenfalls nur mit ihrem Mann gefeiert, auch auf die sonst an ihrem Geburtstag üblichen Salutschüsse in London und im Schlosspark von Windsor verzichtete sie wegen der Corona-Krise. Dafür wandte sie sich zweimal in Fernsehansprachen an die Briten, um sie auf den gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie einzuschwören.