Mord im Sommer 1988 Sektenführerin zu lebenslanger Haft verurteilt

Eine mutmaßliche Sektenführerin ist nach dem Mord an einem kleinen Jungen in Hanau vor 35 Jahren zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie habe aus niedrigen Beweggründen gehandelt, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung im Frankfurter Landgericht am Mittwoch. Der vierjährige Jan war der Sohn von Sektenmitgliedern, er erstickte am 17. August 1988 in einem Sack.