Macht ihm Spaß : Seehofer will nach Ende seiner politische Karriere an Modelleisenbahn weiterbauen

Seehofer will nach Ende seiner politische Karriere an Modelleisenbahn weiterbauen

Berlin Noch-Bundesinnenminister Seehofer wurde jüngst vom „Spiegel“ mit seinem Modelleisenbahn-Projekt im Keller porträtiert. Jetzt gab er bekannt, im Ruhestand weiter an dem Modell zu bauen.

Der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plant, im Ruhestand weiter an seiner Modelleisenbahn zu bauen. Auf die Frage, warum ihm das so viel Spaß mache, sagte der Politiker dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in einem Interview: „Früher habe ich immer schon jeden Amiga-Computer aufgeschraubt, weil ich kapieren wollte, wie der funktioniert.“ Heutzutage wüssten die meisten Leute nicht, was eine Platine ist, manche könnten nicht mal einen Fahrradreifen flicken, so der 72-Jährige. „Bei der Eisenbahn haben Sie alles auf einmal: Sie bauen mit Holz. Sie haben mit Elektrik zu tun. Sie können programmieren.“