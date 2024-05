CNN zeigt Aufnahme aus Überwachungskamera Video mit Angriff von Sean „Diddy“ Combs auf Cassie aufgetaucht

Einen Tag nachdem sie die Klage vor einem Bundesgericht in New York eingereicht hatte, einigte sich Combs außergerichtlich mit Cassie. Allerdings folgten in den kommenden Monaten weitere Klagen gegen den Hip-Hop-Star, zudem wurden Bundesermittlungen wegen Sexhandels gegen ihn eingeleitet, die in Durchsuchungen von Anwesen Combs' in Los Angeles und Miami mündeten.