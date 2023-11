Kommentare gegen Carolin Kebekus Schwangere als Hassobjekt

Das Echo auf Kebekus’ Schwangerschaft zeigt beispielhaft, mit welcher Erwartungshaltung und Kritik sich Frauen noch heute konfrontiert sehen. Müssen sie sich schon im Alltag Blicke und Sprüche zu ihren Körpern gefallen lassen, so wird der weibliche Körper spätestens in der Schwangerschaft als öffentliches Gut angesehen, bei dem jeder ein Mitspracherecht hat. Egal, ob in der Familie, dem Freundeskreis oder am Arbeitsplatz: Jeder äußert ungefragt Tipps zur Schwangerschaft und hat eine Meinung, was das richtige für die Frau sei.