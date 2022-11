Tödlicher Unfall beim Dreh des Western „Rust“ : Alec Baldwin verklagt nach Schuss auf Kamerafrau vier Mitglieder der Filmcrew

US-Schauspieler Alec Baldwin steht während eines Gerichtstermins in einem Gerichtssaal in New York. Foto: dpa/Alec Tabak

Los Angeles Beim Dreh zu einem Western erschoss Hollywood-Star Alec Baldwin mit einer geladenen Requisite versehentlich Kamerafrau Halyna Hutchins. Nun wurde bekannt, dass Baldwin vier Mitglieder der Filmcrew verklagt hat. Die Hintergründe.

Der Vorfall ereignete sich, „weil scharfe Munition an den Drehort geliefert und in die Waffe geladen wurde und (Hannah) Gutierrez-Reed die Waffe nicht sorgfältig überprüfte, aber verkündete, dass sie sicher sei, bevor sie sie an (Alec) Baldwin weitergab“, heißt es in der Klageschrift, die bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht wurde. Alle von der Klage Betroffenen haben jegliche Schuld abgestritten.