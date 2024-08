„Letzten Jahre waren ein Horror“ Schlager-Duo Judith und Mel melden sich zurück

Nach mehreren Schicksalsschlägen will das Schlager-Duo Judith und Mel zuversichtlich nach vorn blicken und im kommenden Jahr wieder auf Tournee gehen. „Die letzten drei Jahre waren der Horror“, sagte Schlagersänger Mel Jersey (80), der zusammen mit seiner Frau Judith (75) auftritt, der „Nordwest-Zeitung“ in Oldenburg. Das Arbeitsverbot während der Corona-Pandemie, eine Erkrankung seiner Frau und ein Feuer in ihrem Oldenburger Haus an Silvester 2023 - das alles sei „sehr schwer“ gewesen, sagte der 80-Jährige dem Blatt. „Wenn du zu so einer Zeit den Kopf in den Sand steckst, dann gehst du ganz unter. Du musst positiven Willen haben, um das durchzustehen“, sagte Mel (80).