Spears, Bohlen, Kardashian Das waren die kürzesten Promi-Ehen

Wenn Prominente heiraten, schaut die ganze Welt zu. Und so scheitert die eine oder andere Ehe nicht nur an „unüberbrückbaren Differenzen“, sondern auch an der medialen Aufmerksamkeit. Diese Promi-Ehen gingen nach weniger als einem Jahr in die Brüche.

Britney Spears und Jason Alexander

Die ehemalige „Princess of Pop“ ist die Rekordhalterin, wenn es um besonders kurze Vermählungen geht. Nach nur 55 Stunden annullierte die Sängerin 2004 die Ehe mit ihrem Sandkastenfreund Jason Alexander. Im selben Jahr heiratete Spears den Tänzer Kevin Federline, von dem sie sich 2006 scheiden ließ.