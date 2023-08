Ehe-Aus beim Promi-Pärchen Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt

Dass die Trennung von Amira ausging, macht Oliver Pocher in der Folge verständlich. „Ich wollte mich nicht trennen“, sagt der Comedian. „Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen.“ Zuletzt trug die Mutter seiner Söhne ihren Ehering nicht mehr, was die Spekulationen einer Trennung der Pochers zwischenzeitlich anheizte. Ob Amira Pocher einen neuen Partner in ihrem Leben hat, bleibt unklar.