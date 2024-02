Schauspielerin Alina Levshin über sexuellen Übergriff „Ich weiß noch, wie ich mehrfach Nein gesagt habe“

Levshin plant nun einen Kurzfilm namens „You Never Know“ zum Thema sexuelle Gewalt und sammelt dafür Gelder. Dabei gehe es nicht um sie, sondern das Ziel sei, eine neue Debatte anzustoßen: „Ich möchte, dass sich die Menschen viel mehr hinterfragen, ich möchte inspirieren und anderen Betroffenen Mut machen sich zu wehren, klar Grenzen zu setzen, den Mund aufzumachen. Man muss sich Hilfe holen, den Dialog suchen. Allein auf sich gestellt, kommt man in so einer Situation nicht weiter, sondern wird depressiv. Und das darf nicht sein.“