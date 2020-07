Mit 79 Jahren : Schauspieler Tilo Prückner gestorben

Schauspieler Tilo Prückner. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Der Schauspieler Tilo Prückner („Kommissarin Lucas“) ist tot. Prückner starb am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren, wie seine Agentin der dpa am Montag unter Berufung auf die Familie sagte. Die ARD ändert für Prückner ihr Programm.

Zuletzt wirkte er in der ARD-Vorabendserie „Die Rentnercops“ mit. Der Sender hat zu Ehren Brückners das TV-Programm am Mittwoch umgebaut. Das Erste zeigt am Mittwoch, 8. Juli 2020, um 20:15 Uhr den Fernsehfilm "Holger sacht nix" (WDR) von 2011 mit Tilo Prückner in der Hauptrolle des verbitterten Bauern Holger.

(mja/dpa)