„Forsthaus Falkenau“, „Wildbach“, „Soko Kitzbühel“ : Schauspieler Maximilian Krückl stirbt mit 52 Jahren

München Trauer um den ehemaligen „Forsthaus Falkenau“-Schauspieler Maximilian Krückl. Er ist bereits am 22. Juni verstorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

Der Schauspieler Maximilian Krückl ist tot. Er sei bereits am 22. Juni gestorben, teilte die Familie am Dienstag mit. Der 52-Jährige hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter. Zuvor hatte die Münchner Tageszeitung „tz“ darüber berichtet. Krückl spielte in Fernsehserien mit wie „Wildbach“, „SOKO Kitzbühel“ und „Forsthaus Falkenau“, ebenso wie in der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110“.