Ihren Ehrentag gibt es nur alle vier Jahre Diese Promis haben am 29. Februar Geburtstag

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kommen an einem Februartag in Deutschland durchschnittlich 2040 Babys zur Welt. In ihrem erwartungsgemäß etwa 80 Jahre langen Leben haben die am 29. Februar Geborenen streng genommen nur alle vier Jahre Geburtstag: Sie werden etwa 20 Mal an diesem Datum feiern können. In den Jahren dazwischen können sie auf den 28. Februar oder den 1. März ausweichen. Offiziell ein Jahr älter werden sie dann aber erst am 1. März – das ist sogar im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegt.