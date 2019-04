„Bis jemand stirbt“ : Scarlett Johansson vergleicht Paparazzi mit kriminellen Stalkern

Los Angeles Schauspielerin Scarlett Johansson ist sauer. Sie hat genug von Paparazzi, die sie ständig verfolgen, um ein Foto von ihr oder ihrer Tochter zu ergattern. Das seien kriminelle Stalker, sagt die 34-Jährige.

Hollywood-Star Scarlett Johansson (34) ist wütend auf Fotografen, die Prominente verfolgen und immer wieder gefährliche Situationen verursachen. „Bis Paparazzi nicht per Gesetz als kriminelle Stalker gelten, die sie sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft verletzt wird oder stirbt wie Prinzessin Diana“, schreibt Johansson in einem Statement, aus dem am Dienstag (Ortszeit) mehrere US-Medien zitierten. Sie selbst sei am Abend zuvor von fünf verdunkelten Autos verfolgt worden und damit zur Polizei gegangen.