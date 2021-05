Sängerin heiratet Julian Büscher : Sarah Lombardi hat JA gesagt - und heißt jetzt wieder Sarah Engels

Köln Die Sängerin Sarah Lombardi und der Fußballer Julian Büscher haben am Sonntag auf Instagram zahlreiche Glückwünsche erhalten. Auf einem der veröffentlichten Bilder küsst sich das Paar - er im grauen Anzug, sie im bestickten weißen Kleid.

„Vielen, vielen Dank für all die süßen und liebevollen Nachrichten, die gerade bei uns eingehen. Ich bekomme gerade einfach so viele Nachrichten und ihr lasst so viel Liebe da. Danke dafür“, sagte die Sängerin am Nachmittag in einem Video. Zuvor hatten zum Beispiel die Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels, Schauspielerin Susan Sideropoulos und Moderatorin Marlene Lufen gratuliert. Eine ausdrückliche Bestätigung mit Hochzeitsdetails gab es zunächst nicht.