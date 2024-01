“Dschungelcamp“-Kandidatin 2024 Das ist Sarah Kern

Ihren späteren Ehemann Otto Kern, der selbst Modedesigner war, lernte sie während einer Pariser Modenschau im Alter von 19 Jahren kennen. Sie waren von 1995 bis 1999 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Olivier. Kern hat einen weiteren Sohn, der aus ihrer zweiten Ehe mit Goran Munižaba stammt. Sein Name ist Romeo. Am 28. Mai 2022 wurde der Designerin in Rom per Ritterschlag der Ehrentitel „Dame of Magistral Grace Sarah Kathrin Kern“ verliehen.