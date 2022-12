“Menschen, Bilder, Emotionen“ Sarah Connor kontert Spruch von Thomas Gottschalk beim Jahresrückblick

So konnte die 42-Jährige nur per Telefon zugeschaltet werden und erklärte sich eine „krasse Erkältung“ eingefangen zu haben. Auch in ihrem näheren Umfeld seien einige Personen erkrankt. „Tut mir echt leid, dass ich nicht da sein kann“, entschuldigte sie sich bei Gottschalk und den Zuschauern.