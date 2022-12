„Es gibt auch gute Nachrichten“ Sarah Connor geht nach Gottschalk-Spruch zur Konkurrenz

Nun gibt es erneut Bewegung in der Streitigkeit: Sat.1 gab bekannt, dass Connor am 21. Dezember beim ersten „Sat.1-Jahresrückblick“ mit Moderator Jörg Pilawa zu Gast sein wird. Der TV-Sender stichelte mit seiner Formulierung in der Pressemitteilung („Es gibt auch gute Nachrichten“) bewusst gegen Gottschalks Aussagen.