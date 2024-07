„Die gucken mich anders an“ Sandra Hüller spricht über Veränderungen seit Oscar-Nominierung

Hüller, die in diesem Jahr für ihre Hauptrolle in „Anatomie eines Falls“ für den Oscar nominiert war und mit dem Golden Globe ausgezeichnet wurde, zeigte auf dem Filmfest München ihren neuen Film „Zwei zu eins“. Mit der Weltpremiere der DDR-Komödie wurde das Festival am Samstagabend offiziell eröffnet. In dem Film von Regisseurin und Drehbuchautorin Natja Brunckhorst geht es um den sogenannten Schatz von Halberstadt – tonnenweise Ostmark-Scheine, die nach der Wiedervereinigung in einem Gewölbe in Sachsen-Anhalt aufbewahrt wurden.