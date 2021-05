Genau 27. Jahre nach Gründung : Amazon-Chef Bezos will Leitung am 5. Juli abgeben

Amazon-Chef Bezos will Leitung am 5. Juli abgeben

San Francisco Am 5. Juli vor 27 Jahren startete Jeff Bezos mit einem kleinen Online-Versand für Bücher. Daraus wurde ein internationaler Multimilliarden-Dollar-Konzern. Die Leitung soll künftig der bisherige Chef der Cloud-Computing-Sparte übernehmen.

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze von Amazon will Konzerngründer Jeff Bezos am 5. Juli die Leitung des Unternehmens abgeben. Sein designierter Nachfolger Andy Jassy werde "ein außerordentlicher Leiter und genießt mein vollstes Vertrauen", sagte Bezos bei einer Aktionärsversammlung am Mittwoch (Ortszeit). Das Datum habe für ihn als 27. Jahrestag der Unternehmensgründung "sentimentalen" Wert.