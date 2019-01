In seinem Buch: Samuel Koch fordert Schulfach für die Vorbereitung auf Tod und Krankheit

In seinem Buch

Mannheim „Vorbereitung auf Leid, Krankheit und Sterben“ - dieses Fach wünscht sich Schauspieler Samuel Koch künftig an Schulen. Statistisch sehe sich jeder Mensch mindestens einmal mit dem Leid naher Angehöriger konfrontiert.

„Würde das einen nicht besser auf das wahre Leben vorbereiten, als die Binomischen Formeln oder das Periodensystem auswendig zu lernen?“, fragt er in seinem neuen Buch „Steh auf Mensch! Was macht uns stark?“. Rein statistisch gesehen müsse sich jeder Mensch mindestens einmal in seinen Leben mit Leid, Krankheit und dem Tod naher Angehöriger auseinandersetzen.