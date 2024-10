Sally Field über heimliche Abtreibung „Ich hatte keine Betäubung und solche Schmerzen“

Hollywood-Star Sally Field (77, „Mrs. Doubtfire“, „Lincoln“) spricht über eine Abtreibung, die sie als Teenager heimlich in Mexiko vornehmen ließ. Der Eingriff war damals in den USA verboten. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram beschreibt die Schauspielerin das „traumatische“ Erlebnis und sagt, dass junge Frauen in den USA wegen strikter Abtreibungsvorschriften nun Ähnliches durchmachen würden. „Wir können nicht zurückgehen“, mahnt Field. „Wir müssen kämpfen“.