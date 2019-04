US-Sängerin : Pink spricht über Fehlgeburt mit 17

Berlin US-Sängerin Pink war mit 17 Jahren schwanger, hat das Kind aber verloren. Darüber hat sie jetzt erstmals öffentlich gesprochen. Es war nach eigenen Angaben nicht ihre einzige Fehlgeburt.

„Hurts 2B Human“ erschien am 26. April. Im Song „Happy“ geht es dem Interview zufolge um die Fehlgeburt: „Since I was 17, I've always hated my body / and it feels like my body's hated me.“