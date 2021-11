Nach freizügigen Fotos : Sängerin Madonna kritisiert Richtlinien auf Instagram

Los Angeles Die 63-Jährige hatte Fotos hochgeladen, auf denen sie in Unterwäsche zu sehen ist. Die wurden zunächst gelöscht, weil sie ihre Brustwarzen nicht zensiert hatte. Madonna postete sie noch einmal – mit deutlicher Kritik an dem sozialen Netzwerk.

Popstar Madonna hat die Richtlinien auf Instagram in Bezug auf freizügige Fotos von Nutzerinnen kritisiert. „Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir in einer Kultur leben, die es zulässt, dass jeder Zentimeter des weiblichen Körpers gezeigt wird, außer der Brustwarze. Als ob das der einzige Teil der weiblichen Anatomie wäre, der sexualisiert werden könnte“, schrieb die 63-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) zu einer Fotoserie, auf der sie in Unterwäsche zu sehen ist.