Offizielles Paar? Wie Sabrina Carpenter und Barry Keoghan ihre Fans zum Schwärmen bringen

Auch beim diesjährigen Coachella-Festival waren die beiden ein großes Gesprächsthema. Während des „Ice Spice“-Konzerts sah man Sabrina und Barry an der Seite von Taylor Swift und Travis Kelce tanzen – zwei Power-Couples auf einem Doppel-Date. Aber auch Sabrinas eigener Auftritt auf dem Coachella, den Barry natürlich nicht verpasste, befeuerte die Dating-Gerüchte. Sie dichtet für jeden ihrer Auftritte ein passendes Outro für ihren Song „Nonsense“ – und beim Coachella ließ sie sich wohl von Barry inspirieren: „Man his knees so weak, he had to spread mine / He‘s drinkin‘ my bath water like it’s red wine – Coachella, see you back here when I headline“. Diese Zeilen sind nicht nur eine starke Ansage – wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Carpenter als Headliner-Act beim Coachella auftreten würde, bei ihrem Erfolg gar nicht so gering ist – sondern beziehen sich auch auf die etwas verstörende Szene aus dem Thriller „Saltburn“, in dem Keoghans Filmfigur das Badewasser trinkt. Im Mai dieses Jahres gab das Paar dann schließlich ihr erstes offizielles Debüt auf den Stufen der Met Gala.