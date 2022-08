Vater Grigori hat bereits vielen Ukrainern in ihrer Not geholfen. Er ist enttäuscht von der russisch-orthodoxen Kirche und deren Vorsteher, Patriarch Kirill: „Anstatt der Staatsmacht zu sagen, was sie falsch macht, nicken sie einfach und sagen: „Ja, das ist alles richtig so, hurra, Ruhm den russischen Waffen“. Auch gegenüber der russischen Regierung zeigt er sich kritisch und äußert sich zu seiner Motivation anderen zu helfen: „Ich bin kategorisch nicht einverstanden mit den Handlungen der russischen Regierung“, sagt er. „Und zweitens: Christus war auch ein Flüchtling.“

Ein Schlafsaal eines St. Petersburger Hostels, in dem russische Freiwillige ukrainische Geflüchtete unterbringen und betreuen.