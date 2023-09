Vergewaltigungsvorwurf Youtube stoppt Vergütung von Russel-Brand-Videos

Zum Hintergrund: Bisher liegt keine Anzeige gegen den 48-Jährigen vor, wie britische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Londoner Metropolitan Police berichteten. Insgesamt vier Frauen, darunter eine damals 16-Jährige, beschuldigen Brand, sie zwischen 2006 und 2013 sexuell attackiert zu haben, in einem Fall geht es um Vergewaltigung. Brand war damals auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit und arbeitete für die britischen Sender BBC Radio 2 sowie Channel 4 und wirkte in Hollywood-Filmen mit.