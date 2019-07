Verdacht auf Verführung minderjähriger Person : R&B-Sänger R. Kelly erneut verhaftet

Chicago Schon wieder hat Sänger R. Kelly Ärger mit der Justiz. Er wurde am Donnerstag wegen erneuter Vorwürfe von Sexualdelikten festgenommen.

Der R&B-Sänger R. Kelly ist wegen mutmaßlicher Sexualdelikte festgenommen worden. Die Verhaftung sei am Donnerstagabend in Chicago erfolgt, sagte ein Sprecher der Bundesstaatsanwaltschaft. Der 52-Jährige sei von der US-Bundesjustiz in 13 Punkten angeklagt, darunter Kinderpornografie, Verführung einer minderjährigen Person und Behinderung der Justiz.