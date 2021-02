„Boden unter den Füßen weggerissen“ : RTL-Moderatorin Tanja Bülter macht Brustkrebserkrankung öffentlich

Moderatorin Tanja Bülter (49) lebt in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Berlin/ Köln Die Diagnose bekam die 49-Jährige TV-Moderatorin im Herbst. Seitdem macht sie eine Chemotherapie – und die zeigt bereits erste Erfolge. Jetzt sprach sie über die Krankheit.

Im Herbst erhielt TV-Moderatorin Tanja Bülter die Nachricht, die ihr Leben auf den Kopf stellte. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie an Brustkrebs erkrankt sei. Nun, wenige Monate später, spricht sie zum ersten Mal öffentlich über ihre Erkrankung. Wie sie dem Fernsehsender RTL berichtete, habe sie den Tumor in ihrer Brust durch Zufall selbst ertastet. Nach Sonografie, Mammografie und Biopsie stand schließlich fest: Der Knubbel, den sie gespürt hat, ist ein bösartiger und aggressiver Tumor. „Die Tatsache, dass ich eine tödliche Krankheit in mir trage, hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das musste ich erstmal mit mir selber ausmachen“, sagte sie gegenüber RTL.