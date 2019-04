Britisches Königshaus : Das verschweigt Prinz William seinem Sohn George

London Prinz William und Herzogin Kate Middleton schirmen die Königskinder von der Öffentlichkeit ab. Der fünfjährige George ist der Dritte in der Thronfolge – und weiß von seiner bevorstehenden Regentschaft noch nichts.

Das zumindest berichtet die britische Zeitung Daily Express . In einem BBC-Interview soll Willliam gesagt haben: „Jetzt geht es darum, eine sichere, stabile Umgebung um ihn herum zu erschaffen und ihm so viel Liebe zu zeigen, wie ich als Vater kann.“ Der kleine Prinz soll so lange wie möglich eine normale Kindheit erleben.

Prince George Alexander Louis of Cambridge – so der offizielle Name – wurde am 22. Juli 2013 geboren. Er steht in der britischen Thronfolge an dritter Stelle, nach Großvater Prinz Charles und Vater William. Prinz William und Kate betonen immer wieder, dass sie hinter verschlossenen Türen eine ganz normale Familie seien. Ob so eine Königs-Kindheit wirklich normal abläuft, ist allerdings fraglich.