Zwischenfall in Italien Filmstar Gérard Depardieu soll in Rom einen Fotografen geschlagen haben

Der 79-jährige Barillari, der in Italien als „König der Paparazzi“ bekannt ist, sagte der Zeitung „Il Messaggero“, er habe am Dienstagnachmittag versucht, den Schauspieler und seine Begleiterin in dem legendären Lokal „Harry's Bar“ in der noblen Via Veneto in Rom zu fotografieren. Zuerst habe Depardieus Freundin Magda Vavrusova versucht, ihn am Fotografieren zu hindern, dann sei Depardieu handgreiflich geworden. „Mamma mia, er ist fett. Er hat mir dreimal ins Gesicht geschlagen“, sagte Barillari der Zeitung. „Zuerst gehe ich ins Krankenhaus, dann werde ich mich um ihn kümmern. Ich werde bei der Polizei Anzeige erstatten.“