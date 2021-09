Nach Ärger mit Türsteher : Rod Stewart und Sohn müssen doch nicht vor Gericht

Rock-Urgestein Rod Stewart und sein Sohn müssen nicht wegen Körperverletzung vor Gericht. Es soll eine andere Lösung gefunden werden. Beide werden beschuldigt, einen Türsteher geschlagen zu haben.

Der zuständige Richter sagte den Prozess ab, der am Dienstag hätte beginnen sollen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Stattdessen werde es am 22. Oktober eine Anhörung über eine außergerichtliche Einigung zwischen den Stewarts und dem mutmaßlichen Opfer geben.

Stewart und sein Sohn werden beschuldigt, am 31. Dezember 2019 einen Türsteher in einem Nobelhotel in Florida gestoßen und geschlagen zu haben, weil er ihnen den Zugang zu einer privaten Silvesterparty verwehrte. Der heute 76-Jährige Stewart soll dem Mann dabei einen Faustschlag in die Rippen verpasst haben.