Mit 83 Jahren „Rocky“-Star Burt Young ist gestorben

Der 1940 im New Yorker Bezirk Queens geborene Schauspieler wirkte in gefeierten Filmen und Fernsehproduktionen wie „Chinatown“, „Es war einmal in Amerika“ und „The Sopranos“ mit. Doch am bekanntesten war Young als Paulie Pennino, der grobschlächtige und grummelnde beste Kumpel von Rocky Balboa in sechs Filmen des Boxer-Epos.